Серия А. Определился состав участников еврокубков

Сезон 2023/2024 в итальянском первенстве завершён. По итогам чемпионата путёвки в Лигу чемпионов завоевали «Интер», «Милан», «Ювентус», «Аталанта» и «Болонья». В Лиге Европы Серию А представят «Рома» и «Лацио», во второй по значимости турнир метит «Фиорентина», а «Торино» может получить путёвку в Лигу конференций.

Лига чемпионов

94 очков из 114 возможных — столько баллов заработал чемпион Италии «Интер». Миланский клуб завершил итальянское первенство на первом месте, в последнем туре Серии А «нерадзурри» сыграли вничью с «Вероной» (2:2).

Место вице-чемпиона Италии отстоял «Милан», «россонери» в 38-м туре устроили шоу с ФК «Салернитана» (3:3). Таким образом миланский коллектив набрал 75 пунктов.

«Милан» — «Салернитана» globallookpress.com

В следующем сезоне Лиги чемпионов выступит «Ювентус». Туринский клуб в завершившемся сезоне заработал 71 балл. В последней игре чемпионата «Старая синьора» переиграла «Монцу» (2:0). К слову в составе победителей голами отметились Федерико Кьеза и Алекс Сандро Лобо Силва.

В Лиге чемпионов сыграет «Аталанта», у которой на данный момент 69 очков. В минувшем туре «королева провинциалов» нанесла поражение «Торино» (3:0). В теории команда может занять еще 3 место в Серии А, 2 июня «Аталанта» сыграет отложенный матч 29 тура с «Фиорентиной».

В топ-5 Серии А ворвалась «Болонья», которая в последней игре сезона потерпела поражение от «Дженоа» (0:2). По итогам итальянского чемпионата «Болонья» набрала 68 очков и сыграет в Лиге чемпионов.

Лига Европы и Лига конференций

Шестое место в итальянском чемпионате заняла «Рома». Римский клуб потерпел поражение в гостевом матче от «Эмполи» (1:2). Команда из столицы Италии набрала в Серии А 63 балла.

В Лигу Европы вместе «Ромой» квалифицировался «Лацио». Римский коллектив заработал 61 пункт после ничья с «Сассуоло» (1:1).

«Рома» — «Милан» globallookpress.com

Итальянский чемпионат в Лиге Европы может предствить «Фиорентина», если «фиалки» обыграют «Олимпиакос» в финале Лиге конференций, игра запланирована на среду, 29 мая.

Если «Фиорентина» выиграет трофей, то отправится в Лигу Европы на следующий евросезон. А место в Лиге конференций в таком случае получит «Торино», как девятая команда Серии А.

Если «Фиорентина» проиграте «Олимпиакосу», то в таком случае «фиалки» сыграют в Лиге конференций, а «Торино» останется без еврокубков.

Серия А

По итогам сезона Серию А покинули «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана». В элиту итальянского футбола возвращаются «Парма» и «Комо».

В битве за повышение в классе сыграют «Кремонезе» и «Венеция», их первый матч финала запланирован на четверг, 30 мая. Ответная игра состоится 2 июня.

Новый сезон в итальянском чемпионате стартует 17 августа.