Жирков назвал команду мечты

Бывший футболист лондонского «Челси» и санкт-петербургского «Зенита»назвал команду мечты.

«Чех, Кафу, Мальдини, Альбертини, Кроос, Баллак, Хави, Роналдиньо, Месси. Нападающий Дрогба или Это′О. Центральных защитников тяжело выбрать», — сказал Жирков в видео на YouTube-канале FC Bus.

В общей сложности Юрий Жирков принял участие в 530 матчах во всех официальных турнирах за свою клубную карьеру, отметился 38 забитыми мячами и 103 результативными передачами.

По версии авторитетного интернет-портала Transfermarkt, пиковая стоимость у Жиркова была в 2009 году, когда он выступал за московский ЦСКА, — € 20 млн.

Также Юрий Жирков провёл 105 матчей за сборную России по футболу, забил два гола и отдал 11 результативных передач.