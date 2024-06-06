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    Конте дал первое интервью в качестве тренера «Наполи»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Наполи Серия A Футбол Италии
    Новый главный тренер «Наполи» Антонио Конте дал свое первое интервью в качестве наставника неаполитанцев.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    «Наполи» — клуб огромной важности на международной арене. Я счастлив и взволнован идеей занять место на тренерском мостике в «Наполи». Я определённо могу обещать одно: я сделаю всё возможное для развития команды и клуба. Я полностью предан поставленной задаче, как и мои сотрудники«, — цитирует Конте пресс-служба клуба.

    Сегодня, 5 июня, стало известно о назначении Антонио Конте на пост главного тренера "Наполи".

    Календарь и таблица Серии А

    По итогам прошлого сезона "Наполи" занял лишь 10-е место в итальянской Серии А и остался без еврокубков.

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