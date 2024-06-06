Конте дал первое интервью в качестве тренера «Наполи»

Новый главный тренер «Наполи»дал свое первое интервью в качестве наставника неаполитанцев.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Антонио Конте Фото: sscnapoli.it

«Наполи» — клуб огромной важности на международной арене. Я счастлив и взволнован идеей занять место на тренерском мостике в «Наполи». Я определённо могу обещать одно: я сделаю всё возможное для развития команды и клуба. Я полностью предан поставленной задаче, как и мои сотрудники«, — цитирует Конте пресс-служба клуба.

Сегодня, 5 июня, стало известно о назначении Антонио Конте на пост главного тренера "Наполи".

Календарь и таблица Серии А

По итогам прошлого сезона "Наполи" занял лишь 10-е место в итальянской Серии А и остался без еврокубков.