Алексей Березуцкий вошел в тренерский штаб Николича в ЦСКА

Легендарный защитник армейцев Алексей Березуцкий будет работать помощником главного тренера ЦСКА Марко Николича.

Помимо экс-игрока армейцев в тренерский штаб также вошли — сербские специалисты Радойе Смилянич, Горан Басарич и Александр Рогич. Тренер вратарей Дмитрий Крамаренко и тренер по физподготовке Игорь Аксенов продолжат свою работу.

Напомним, что Березуцкий возглавлял ЦСКА в сезоне 2021/2022. Под его руководством армейцы заняли 5-е место в РПЛ с 50-ю очками в активе.