ФутболЕвро-2024ХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Где смотреть Евро-2024?Спутник телезрителя. Где смотреть Евро-2024?
  • 23:11
    • Тудор покинул пост главного тренера «Лацио»
  • 22:28
    • Италия U17 выиграла юношеский Евро
  • 21:26
    • ЦСКА стал чемпионом Единой лиги ВТБ
  • 20:29
    • Мирра Андреева обыграла Соболенко и вышла в полуфинал РГ
    Все новости спорта

    Тунис вырвал победу у Экваториальной Гвинеи

    Тунис — Экваториальная Гвинея: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

    Футбол ЧМ-2026 Сборная Туниса
    В матче группы Н отборочного турнира чемпионата мира 2026 года на африканском континенте Тунис обыграл на своем поле Экваториальную Гвинею со счетом 1:0.

    Мохамед Али Бен-Ромдан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Мохамед Али Бен-Ромдан

    Единственный мяч на 82-й минуте забил полузащитник «Ференцвароша» Мохамед Али Бен-Ромдан.

    Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка
    Тунис — Экваториальная Гвинея 1:0
    Гол: 1:0 Мохамед Бен Ромдане (пенальти) (82') Предупреждения: Карлос Акапо (9'), Яссин Мерия (14'), Аисса Лайдуни (25'), Янник Байла (78'), Сайфалла Лтайеф (87'), (88'), Мохамед Бен Ромдане (90 + 1'), Бечир Бен Саид (90 + 2')

    После этой победы у Туниса стало 9 очков, он единолично возглавляет группу Н. Экваториальная Гвинея с 0 очков на последней строчке.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Нидерланды не оставят шансов своему сопернику
  • Нидерланды — Канада. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • Пропустит ли Египет первый гол в отборе ЧМ-2026?
  • Египет — Буркина-Фасо. Прогноз и ставки
  • 2.27
    •
  • Кто выиграет Евро-2024: Франция с Мбаппе, Англия с Беллингемом или Украина с Довбиком?
  • Кто выиграет Евро-2020. Прогноз и ставки
  • 4.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.06
  • Экспресс дня 6 июня
  • Сегодня в 21:45
    •  2.12
  • Прогноз на матч Нидерланды — Канада
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.27
  • Прогноз на матч Египет — Буркина-Фасо
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.95
  • Прогноз на матч Кто выиграет Евро-2020
  • Футбол
  • 14/06/2024 в 21:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Бостон — Даллас
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:30
    •  2.17
  • Прогноз на матч Харрис — Вукич
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Сенегал — ДР Конго
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.45
  • Прогноз на матч Гибралтар — Уэльс
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Сингапур — Южная Корея
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры