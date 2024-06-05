Тунис — Экваториальная Гвинея: счет матча 1:0 (0:0), обзор гола

В матче группы Н отборочного турнира чемпионата мира 2026 года на африканском континентеобыграл на своем полесо счетом 1:0.

Единственный мяч на 82-й минуте забил полузащитник «Ференцвароша» Мохамед Али Бен-Ромдан.

Футбол. ЧМ-2026. Отбор. Африка Тунис — Экваториальная Гвинея 1:0 Гол: 1:0 Мохамед Бен Ромдане (пенальти) (82') Предупреждения: Карлос Акапо (9'), Яссин Мерия (14'), Аисса Лайдуни (25'), Янник Байла (78'), Сайфалла Лтайеф (87'), (88'), Мохамед Бен Ромдане (90 + 1'), Бечир Бен Саид (90 + 2')

После этой победы у Туниса стало 9 очков, он единолично возглавляет группу Н. Экваториальная Гвинея с 0 очков на последней строчке.