«Наполи» объявил о назначении Конте на пост главного тренера

стал новым главным тренером, сообщает пресс-служба клуба.

Контракт 54-летнего специалиста с неаполитанским клубом рассчитан до июня 2027 года.

Сообщалось, что Конте будет зарабатывать в «Наполи» девять миллионов евро за сезон. Еще один миллион он получит в случае победы команды в чемпионате Италии. Кроме того, у него будет полный контроль над имиджевыми правами.

В качестве тренера Конте выигрывал чемпионат Италии вместе с «Ювентусом» и миланским «Интером».

В сезоне-2023/2024 «Наполи» завершил чемпионат Италии на девятом месте.