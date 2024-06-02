«Балтика» — «Зенита»: счет матча 1:2, обзор голов

Первый гол забили калининградцы на 40-й минуте. Игроки «Балтики» расчертили отличную комбинацию, Алекс Фернандес поразил уже пустые ворота.
«Зенит» сумел сравнять счет на 81-й минуте благодаря голу защитника команды Нино.
Уже на 90+5-й минуте защитник «сине-бело-голубых» Нуралы Алип выпрыгнул выше остальных в штрафной соперника и вывел свою команду вперед — 2:1.
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Балтика — Зенит 1:2
Голы: 1:0 Алекс Насименто Фернандес (40'), : (66'), 1:1 Нино (81'), 1:2 Нуралы Алип (90+5') Предупреждения: Александр Ерохин (69'), Клаудиньо (77')
Напомним, что «Зенит» также завоевал Кубок России Пути РПЛ и выиграл чемпионат страны.