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    «Зенит» вырвал победу у «Балтики» в Суперфинале Кубка России

    «Балтика» — «Зенита»: счет матча 1:2, обзор голов

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    «Зенит» обыграл «Балтику» (2:1) в матче Суперфинала Кубка России.

    «Зенит»
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    «Зенит»

    Первый гол забили калининградцы на 40-й минуте. Игроки «Балтики» расчертили отличную комбинацию, Алекс Фернандес поразил уже пустые ворота.

    «Зенит» сумел сравнять счет на 81-й минуте благодаря голу защитника команды Нино.

    Уже на 90+5-й минуте защитник «сине-бело-голубых» Нуралы Алип выпрыгнул выше остальных в штрафной соперника и вывел свою команду вперед — 2:1.

    Футбол. Россия. Кубок. Плей-офф
    Балтика — Зенит 1:2
    Голы: 1:0 Алекс Насименто Фернандес (40'), : (66'), 1:1 Нино (81'), 1:2 Нуралы Алип (90+5') Предупреждения: Александр Ерохин (69'), Клаудиньо (77')

    Напомним, что «Зенит» также завоевал Кубок России Пути РПЛ и выиграл чемпионат страны.

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