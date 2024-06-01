Илич: Это самый длинный и сложный месяц в моей тренерской карьере

Главный тренервысказался о сохранение прописки в РПЛ после победы над(2:0).

«Это самый длинный и сложный месяц в моей тренерской карьере. Но я счастлив, что всё закончилось хорошо. Хочу поблагодарить игроков соперника. Видно, что у них хороший, молодой состав. Но также я хочу поздравить своих игроков с победой. Видно, что они хорошо старались и заслужили победу.

Что дальше? Посмотрим, поговорим. Я не хочу больше бороться за выживание. Я хочу играть в красивый и качественный футбол. А для этого нужен больший бюджет и усиление состава», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

Таким образом, в следующем сезоне «Пари НН» продолжит выступать в РПЛ.