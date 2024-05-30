Тикнизян: Будущее? Пока конкретики нет

Защитниквысказался о своем будущем.

«Мой агент старается абстрагировать меня от слухов. Если есть конкретика — он сообщает. Пока конкретики нет. Знаю, что после матчей за сборную Армении у меня будет отпуск.

Новости? Вижу, читаю. Но как я могу это комментировать, если ничего об этом не знаю? Прошлым летом писали про "Реал Сосьедад". И что? Важен сегодняшний момент. И на текущий момент Наир Тикнизян не является игроком стартового состава "Локомотива". О какой "Болонье" я могу говорить? Это конкуренция, это футбол», — цитирует Тикнизяна «Спорт-Экспресс».

В завершившемся сезоне 25-летний Тикнизян провел 30 матчей, в которых забил девять мячей и сделал шесть результативных передач.