Погребняк считает правильным решение об отставке Гончаренко

Павел Погребняк Фото: globallookpress.com
«Что касается отставки Гончаренко, то знаю, что были длительные дебаты после матча с "Акроном". Думаю, решение об отставке правильное — перед ответной игрой будет дополнительный эмоциональный всплеск», — цитирует Погребняка «Чемпионат».
«Урал» прекратил сотрудничество с Гончаренко после поражения от «Акрона» (0:2) в первом переходном матче за право выступать в российской Премьер-лиге.
Виктор Гончаренко возглавлял «Урал» с августа 2022 года.
Ответный матч между «Уралом» и «Акроном» пройдет 1 июня в Тольятти.