Погребняк считает правильным решение об отставке Гончаренко

Бывший нападающий «Зенита», «Фулхэма» и «Штутгарта»прокомментировал увольнениес поста главного тренера

«Что касается отставки Гончаренко, то знаю, что были длительные дебаты после матча с "Акроном". Думаю, решение об отставке правильное — перед ответной игрой будет дополнительный эмоциональный всплеск», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

«Урал» прекратил сотрудничество с Гончаренко после поражения от «Акрона» (0:2) в первом переходном матче за право выступать в российской Премьер-лиге.

Виктор Гончаренко возглавлял «Урал» с августа 2022 года.

Ответный матч между «Уралом» и «Акроном» пройдет 1 июня в Тольятти.