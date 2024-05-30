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    Погребняк считает правильным решение об отставке Гончаренко

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    Бывший нападающий «Зенита», «Фулхэма» и «Штутгарта» Павел Погребняк прокомментировал увольнение Виктора Гончаренко с поста главного тренера «Урала».

    Павел Погребняк
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    Павел Погребняк

    «Что касается отставки Гончаренко, то знаю, что были длительные дебаты после матча с "Акроном". Думаю, решение об отставке правильное — перед ответной игрой будет дополнительный эмоциональный всплеск», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

    «Урал» прекратил сотрудничество с Гончаренко после поражения от «Акрона» (0:2) в первом переходном матче за право выступать в российской Премьер-лиге.

    Виктор Гончаренко возглавлял «Урал» с августа 2022 года.

    Ответный матч между «Уралом» и «Акроном» пройдет 1 июня в Тольятти.

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