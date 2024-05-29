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    • «Краснодар» хочет купить у «Оренбурга» своего воспитанника
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    «Краснодар» хочет купить у «Оренбурга» своего воспитанника

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    «Краснодар» вступил в переговоры с «Оренбургом» по поводу трансфера форварда Дмитрия Воробьева.

    Дмитрий Воробьев
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    Дмитрий Воробьев

    Как сообщает «Чемпионат», ссылаясь на собственный источник, «быки» намерены активировать опцию выкупа в € 2 млн или добавить в сделку защитника Константина Эктова, ранее игравшего в «Оренбурге».

    Напомним, что ранее прошла информация об интересе к 26-летнему Воробьеву со стороны московских «Динамо» и «Локомотива».

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    • Дмитрий Воробьев — воспитанник академии «Краснодара», покинул клуб в 2017 году. С 2021 года он выступает за «Оренбург», где стал капитаном и основным нападающим. В минувшем сезоне он провел 31 матч за команду, забил 8 голов.

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