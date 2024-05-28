Сборная Словакии опубликовала расширенный состав на Евро-2024

Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл Юнайтед»), Марек Нативен («Фулхэм»), Хенрих Раваш («Нью-Англия»), Доминик Такач («Спартак» Трнава).
Защитники: Петер Пекарик («Герта»), Михал Томич («Славия», Прага), Мэттью Кме («Тренчин»), Норберт Гембер («Салернитана»), Денис Вавро («Копенгаген»), Милан Шкриньяр («Пари Сен-Жермен»), Адам Оберт («Кальяри»), Дэвид Ханко («Фейеноорд»), Вернон Де Марко («Хатта»), Себастьян Коша («Спартак», Трнава)
Полузащитники: Джеймс Кадак («Люцерн»), Матуш Беро («Бохум»), Юрай Кучка («Слован» Братислава), Томаш Риго («Шахтёр» Острава), Патрик Грошовски («Генк»), Станислав Лоботка («Наполи»), Ондрей Дуда («Верона»), Доминик Холли («Яблонец»), Ласло Бенеш («Гамбург»).
Нападающие: Давид Юриш («Асколи»), Томаш Суслов («Верона»), Иван Шранц («Славия» Прага), Боб Боженик («Боавишта»), Дэвид Арчер («Слован» Братислава), Руберт Суп («Кильмес»), Дуэйн Тупта («Слован Либерец»), Лео Зауэр («Фейеноорд»), Лукаш Хараслин («Спарта» Прага).
Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня, а закончится 14-го июля. Турнир будет проводится в Германии.