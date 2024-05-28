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    Сборная Словакии опубликовала расширенный состав на Евро-2024

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    Стал известен расширенный состав сборной Словакии на чемпионат Европы 2024-го года.

    Милан Шкриньяр
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    Милан Шкриньяр

    Вратари: Мартин Дубравка («Ньюкасл Юнайтед»), Марек Нативен («Фулхэм»), Хенрих Раваш («Нью-Англия»), Доминик Такач («Спартак» Трнава).

    Защитники: Петер Пекарик («Герта»), Михал Томич («Славия», Прага), Мэттью Кме («Тренчин»), Норберт Гембер («Салернитана»), Денис Вавро («Копенгаген»), Милан Шкриньяр («Пари Сен-Жермен»), Адам Оберт («Кальяри»), Дэвид Ханко («Фейеноорд»), Вернон Де Марко («Хатта»), Себастьян Коша («Спартак», Трнава)

    Полузащитники: Джеймс Кадак («Люцерн»), Матуш Беро («Бохум»), Юрай Кучка («Слован» Братислава), Томаш Риго («Шахтёр» Острава), Патрик Грошовски («Генк»), Станислав Лоботка («Наполи»), Ондрей Дуда («Верона»), Доминик Холли («Яблонец»), Ласло Бенеш («Гамбург»).

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    Напомним, что Евро-2024 стартует 14-го июня, а закончится 14-го июля. Турнир будет проводится в Германии.

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