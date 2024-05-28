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    Конте близок к согласованию трёхлетнего контракта с «Наполи»

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Наполи
    Известный итальянский специалист Антонио Конте близок к подписанию трёхлетнего контракта с «Наполи». Об этом сообщает Football Italia.

    Антонио Конте
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    Антонио Конте

    Напомним, ранее появилась информация, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предлагает Конте возглавить неаполитанский клуб и озвучивает заработную плату в размере € 9 млн плюс бонус в размере € 1 млн за победу в Серии А. Отмечалось также, что окончательное решение по назначению Антонио на пост главного тренера «Наполи» ещё не принято, однако Де Лаурентису нравится кандидатура 54-летнего специалиста.

    Последним местом работы 54-летнего специалиста был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.

    Календарь и таблица Серии А

    «Наполи» завершил сезон-2023/2024 на 10-м месте в турнирной таблице Серии А.

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