Конте близок к согласованию трёхлетнего контракта с «Наполи»

Известный итальянский специалистблизок к подписанию трёхлетнего контракта с «Наполи». Об этом сообщает Football Italia.

Напомним, ранее появилась информация, что президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис предлагает Конте возглавить неаполитанский клуб и озвучивает заработную плату в размере € 9 млн плюс бонус в размере € 1 млн за победу в Серии А. Отмечалось также, что окончательное решение по назначению Антонио на пост главного тренера «Наполи» ещё не принято, однако Де Лаурентису нравится кандидатура 54-летнего специалиста.

Последним местом работы 54-летнего специалиста был лондонский «Тоттенхэм», который он возглавлял с 2021 по 2023 год.

Календарь и таблица Серии А

«Наполи» завершил сезон-2023/2024 на 10-м месте в турнирной таблице Серии А.