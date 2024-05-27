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    Голкипер «ПСЖ» уйдет из команды в случае перехода Сафонова

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    Голкипер «ПСЖ» Арнау Тенас должен покинуть французский клуб, если трансфер Матвея Сафонова из «Краснодара» состоится. Об этом сообщает L'Equipe.

    Матвей Сафонов
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    Матвей Сафонов

    По информации источника, испанец хочет больше игрового времени и попросил отдать его в аренду, предпочтительно в Ла Лигу, поскольку с приходом Сафонова он станет третьим выбором у главного тренера Луиса Энрике. Первым выбором останется игрок сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма.

    Также отмечается, что спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос следит за Сафоновым уже много лет и рассматривал возможность его подписания в «Сельту» несколько лет назад.

    Ранее сообщалось, что переговоры между «ПСЖ» и «Краснодаром» по Сафонову находятся на финальной стадии. «ПСЖ» заплатит 20 млн евро «Краснодару» за переход российского вратаря.

    25-летний Матвей Сафонов является воспитанником «быков». В нынешнем сезоне голкипер провел в составе «Краснодара» 30 матчей, в которых пропустил 27 мячей и 11 встреч сыграл «на ноль».

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