Семак продлил контракт с «Зенитом» на пять лет

Официальный сайт петербургского объявил о продлении контракта с главным тренеромеще на пять лет.

«Петербургский "Зенит" Семака — это команда-династия, тренерский штаб и ряд игроков начали и прошли с Семаком непростой, но победный путь. Под руководством главного тренера в "Зените" был совершён качественный рывок и внесён исторический вклад в результаты команды за предыдущие пять лет.

Сине-бело-голубые в течение ближайших пяти сезонов продолжат ставить перед собой самые высокие задачи и развиваться. ФК "Зенит" и главный тренер благодарят каждого, кто остался верен нашим цветам и эмблеме, поддерживал на протяжении многих сезонов и всегда был с командой. Вместе нас ждут новые победы», — говорится в сообщении клуба.

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Стороны поставили подпись в договоре сразу после окончания матча 30-го тура РПЛ с «Ростовом», где «Зенит» завоевал золотые медали. Прежний контракт Семака действовал до лета 2025 года.