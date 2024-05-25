Гвардиола: «Сити» лучше «Юнайтед», но в одном матче может случиться все

Главный тренервысказался о предстоящем матче противв финале Кубка Англии.

«Люди считают, что мы победим, потому что опередили "Юнайтед" на 31 очко. Они говорят, что это будет легко. Я это понимаю, но это другой турнир, и всего одна игра. Команда может остаться в меньшинстве, могут быть неудачные решения, ошибки — и вы проиграете. Мы осознаем, что можем проиграть.

На длительной дистанции мы лучше "Юнайтед", это очевидно. Это факты. Но в одной игре может произойти все что угодно. Игроки это знают и чувствуют. Поэтому я надеюсь, что мы готовы к последней игре сезона и тому, чтобы постараться выиграть Кубок Англии», — цитирует Гвардиолу Independent.

Финал Кубка Англии между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» состоится сегодня в 17:00. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.