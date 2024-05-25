25 мая в финале Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Манчестер Сити»

Турнирное положение: Команда Хосепа Гвардиолы выиграла АПЛ. Команда финишировала на 1 месте, на 2 очка опередив «Арсенал».

При этом команда проиграла всего 3 раза в чемпионате. Да и атака привычно блистает: 96 забитых мячей в 38 поединках.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла яркую викторию. «Манчестер Сити» переиграл «Вест Хэм» (3:1).

А вот до того команда Гвардиолы одолела «Тоттенхэм» (2:0). Да и выиграть Кубок Англии Эрлинг Холанн и компания явно мотивированы.

Вообще, «Манчестер Сити» выиграл в 7 своих последних матчах. Да и по игре команда выглядит уж очень мощно!

Не сыграют: Эдерсон — травмирован.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в нынешнем виде команда Гвардиолы является сильнейшей в Англии. И лишь травма голкипера Эдерсона несколько опечаливает общую благостную картинку.

Матчи против «Манчестер Юнайтеда» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Манчестер Сити» выиграл 4 раза при 1 поражении.

Наверняка команда Гвардиолы будет агрессивно атаковать. Да и забить в составе «Манчестер Сити» способен кто угодно!

«Манчестер Юнайтед»

Турнирное положение: «Красные дьяволы» провели очередной блеклый сезон. Команда Эрика тен Хага финишировала на скромной 8 позиции в АПЛ.

В 38 матчах чемпионата Англии манкунианцы выиграли лишь 18 раз. Да и забила команда всего 57 мячей в ворота соперников.

Последние матчи: манкунианцы больше мучаются, чем играют. Да и 14 поражений в чемпионате — явно много для столь амбициозного клуба.

В пяти последних матчах «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных.

При этом в двух своих последних поединках команда тен Хага победила. Да и настрой на финал Кубка Англии явно будет сверхбоевым!

Не сыграют: Харри Магуайр, Мейсон Маунт, Люк Шоу — травмированы.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит прилично. Да и завершить сезон победой в Кубке страны — прекрасная мотивация.

Отличный сезон выдает Алехандро Гарначо. Аргентинец забил 7 мячей в АПЛ, присовокупив к ним 1 в Лиге чемпионов.

Причем «Манчестер Юнайтед» в этой встрече сыграет не в самом оптимальном составе. Лазарет команды все никак не опустеет.

Наверняка номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда тен Хага постарается найти бреши в обороне земляков.

Статистика для ставок

«Манчестер Cити» в среднем забивает чуть менее 3 голов за матч

«Манчестер Сити» обыграл «красных дьяволов» в 3 последних очных поединках

«Манчестер Юнайтед» выиграл в 2 своих последних матчах

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 6.07, а победа оппонента — в скромные 9.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.41 и 2.69.

Прогноз: Команда Гвардиолы на голову сильнее соперника, что и докажет на поле.

«Манчестер Сити» блестяще выглядит в атаке, и уж точно будут действовать первым номером.

Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.

Ставки

Ставка: Фора «Манчестер Сити» -2.5 за 2.80.

Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.80