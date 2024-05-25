ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Равиль Сабитов«Чемпионские матчи выигрывают характер и самоотдача». Равиль Сабитов — о «золотом матче» в Краснодаре и работе с Бесковым Адемола ЛукманФинал имени Лукмана. «Аталанта» показала «Байеру», что никто не идеален Венсан КомпаниПо стопам Гвардиолы. Зачем «Баварии» Венсан Компани?
    Все новости спорта

    Команда Гвардиолы сметет земляков

    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Ставка (к. 2.80) и прогноз на футбол, Кубок Англии, 25 мая 2024 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Англии Прогнозы на Кубок Англии Прогнозы на Манчестер Сити Прогнозы на Манчестер Юнайтед
    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Эрлинг Холанн
    25 мая в финале Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Футбол. Англия. Кубок ФА 25 Мая 2024 года

    Манчестер Сити

  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 17:00 Манчестер Юнайтед

    Манчестер Юнайтед

  • Манчестер
    •

    «Манчестер Сити»

    Турнирное положение: Команда Хосепа Гвардиолы выиграла АПЛ. Команда финишировала на 1 месте, на 2 очка опередив «Арсенал».

    При этом команда проиграла всего 3 раза в чемпионате. Да и атака привычно блистает: 96 забитых мячей в 38 поединках.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда добыла яркую викторию. «Манчестер Сити» переиграл «Вест Хэм» (3:1).

    А вот до того команда Гвардиолы одолела «Тоттенхэм» (2:0). Да и выиграть Кубок Англии Эрлинг Холанн и компания явно мотивированы.

    Вообще, «Манчестер Сити» выиграл в 7 своих последних матчах. Да и по игре команда выглядит уж очень мощно!

    Не сыграют: Эдерсон — травмирован.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в нынешнем виде команда Гвардиолы является сильнейшей в Англии. И лишь травма голкипера Эдерсона несколько опечаливает общую благостную картинку.

    Матчи против «Манчестер Юнайтеда» для команды традиционно складываются удачно. Из 5 последних очных поединков «Манчестер Сити» выиграл 4 раза при 1 поражении.

    Наверняка команда Гвардиолы будет агрессивно атаковать. Да и забить в составе «Манчестер Сити» способен кто угодно!

    «Манчестер Юнайтед»

    Турнирное положение: «Красные дьяволы» провели очередной блеклый сезон. Команда Эрика тен Хага финишировала на скромной 8 позиции в АПЛ.

    В 38 матчах чемпионата Англии манкунианцы выиграли лишь 18 раз. Да и забила команда всего 57 мячей в ворота соперников.

  • Лучше, чем Ферги. Гвардиола вошел в историю английского футбола
  • Четвертый подряд титул АПЛ дает боссу «Ман Сити» преимущество над легендарным шотландцем
  • 20/05/2024

    • Последние матчи: манкунианцы больше мучаются, чем играют. Да и 14 поражений в чемпионате — явно много для столь амбициозного клуба.

    В пяти последних матчах «Манчестер Юнайтед» победил 2 раза. В этих поединках игроки команды забили 6 мячей при 8 пропущенных.

    При этом в двух своих последних поединках команда тен Хага победила. Да и настрой на финал Кубка Англии явно будет сверхбоевым!

    Не сыграют: Харри Магуайр, Мейсон Маунт, Люк Шоу — травмированы.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке команда выглядит прилично. Да и завершить сезон победой в Кубке страны — прекрасная мотивация.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    Отличный сезон выдает Алехандро Гарначо. Аргентинец забил 7 мячей в АПЛ, присовокупив к ним 1 в Лиге чемпионов.

    Причем «Манчестер Юнайтед» в этой встрече сыграет не в самом оптимальном составе. Лазарет команды все никак не опустеет.

    Наверняка номинальные гости будут действовать вторым номером. Команда тен Хага постарается найти бреши в обороне земляков.

    Статистика для ставок

    • «Манчестер Cити» в среднем забивает чуть менее 3 голов за матч

    • «Манчестер Сити» обыграл «красных дьяволов» в 3 последних очных поединках

    • «Манчестер Юнайтед» выиграл в 2 своих последних матчах

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Манчестер Сити» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.34. Ничья оценена в 6.07, а победа оппонента — в скромные 9.50.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с очень разными коэффициентами — 1.41 и 2.69.

    Прогноз: Команда Гвардиолы на голову сильнее соперника, что и докажет на поле.

    «Манчестер Сити» блестяще выглядит в атаке, и уж точно будут действовать первым номером.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что первый тайм завершится ничьей.

    Ставки

    Ставка: Фора «Манчестер Сити» -2.5 за 2.80.

    Ставка: Ничья в 1 тайме за 2.80

    Ещё прогнозы на спорт
    3.20
  • Прогноз на матч Бостон — Индиана
  • Баскетбол
  • Сегодня в 03:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Даллас — Эдмонтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 03:30
    •  2.19
  • Прогноз на матч Стирнс — Томова
  • Теннис
  • Сегодня в 14:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Рахимова — Шериф
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  2.01
  • Прогноз на матч Этчеверри — Дардери
  • Теннис
  • Сегодня в 15:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч ЛНЗ Черкассы — Ворскла
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.30
  • Прогноз на матч Эсхата — Вахш
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  2.35
  • Прогноз на матч Металлург Бекабад — Навбахор
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Даугавпилс — Рига
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  2.86
  • Прогноз на матч Урарту — Арарат
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Витебск — Нафтан
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Аланьяспор — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.93
  • Прогноз на матч Мальме — Кальмар
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Аустрия — Хартберг
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». 25 мая в финале Кубка Англии по футболу сыграют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». Начало игры — в 17:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед» с коэффициентом 2.80.
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры