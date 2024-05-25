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    «Енисей» переиграл «Тюмень» в последнем матче сезона

    «Енисей» — «Тюмень»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В заключительном 34-м туре ФНЛ «Енисей» в родных стенах переиграл «Тюмень» со счетом 2:0.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    Авторами точных ударов в этой игре стали Андрей Окладников и Александр Ломакин.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — Тюмень 2:0
    Голы: 1:0 Андрей Окладников (52'), 2:0 Александр Ломакин (76') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Херман Феррейра, Валерий Кичин, Александр Масловский, Виталий Стежко, Егор Иванов, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Шамиль Саадуев, Андрей Окладников Тюмень: Егор Любаков, Руслан Байтуков, Александр Бем, Андрей Марьянов, Исламжан Насыров, Никита Печенкин, Евгений Болотов, Иван Маркелов, Денис Самойлов, Александр Коротаев, Владислав Шитов Предупреждения: Владислав Шитов (34'), Егор Иванов (55'), (90+3')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Енисей» с 51 очком завершил сезон на шестой позиции, «Тюмень» с 48 очками — пока что восьмой.

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