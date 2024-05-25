ЦСКА выиграл у «Урала», «Оренбург» и «Спартак» разошлись миром

Виктор Давила Фото: globallookpress.com
Ворота соперника поразили Виктор Давила и Тамерлан Мусаев. Оба мяча были забиты в первом тайме.
Футбол. Россия. Премьер-лига
ЦСКА — Урал 2:0
Голы: 1:0 Davila V. (40'), 2:0 Тамерлан Мусаев (42') ЦСКА: Игорь Акинфеев, Виллиан Роша, Илья Агапов, Хелвен, Саша Зделар, Виктор Мендес, Иван Обляков, Аббосбек Файзуллаев, Тамерлан Мусаев, Diveev I., Davila V. Урал: Алексей Мамин, Денис Кулаков, Силвие Бегич, Егор Филипенко, Итало, Даниэль Мишкич, Ибраима Сиссе, Андрей Егорычев, Илья Ишков, Игорь Дмитриев, Алексей Каштанов Предупреждения: Тамерлан Мусаев (14'), Силвие Бегич (27'), Итало (44'), Diveev I. (66')
В параллельной встрече «Оренбург» дома играл со «Спартаком». За 90 минут команды не смогли забить друг другу.
Футбол. Россия. Премьер-лига
Оренбург — Спартак 0:0
Оренбург: Николай Сысуев, Арсен Адамов, Матиас Перес, Данила Хотулёв, Лео Гогличидз, Габриэль Флорентин, Мохаммад Горбани, Иван Башич, Химми Марин, Дмитрий Воробьёв, Брайан Мансилья Спартак: Александр Максименко, Никита Чернов, Леон Классен, Руслан Литвинов, Даниил Денисов, Данил Пруцев, Хесус Медина, Наиль Умяров, Даниил Хлусевич, Тео Бонгонда, Александр Соболев Предупреждения: Руслан Литвинов (55'), Александр Максименко (81'), Матиас Перес (82'), (88')