«Балтика» — «Локомотив»: составы, коэффициенты, прогноз

опубликовали стартовые составы на матч 30-го тура российской Премьер-лиги.

«Балтика»: Латышонок, Жиров, Р. Фернандес, Андраде, Луна, Рыбчинский, Бистрович, Лисакович, Козлов, Энрикес, А. Фернандес.

«Локомотив»: Лантратов, Самошников, Сильянов, Морозов, Ньямси, Баринов, Миранчук, Батраков, Сулейманов, Глушенков, Пиняев.

Напомним, что «Балтика» занимает предспоследнее 15-е место в таблице РПЛ с 26-ю очками в активе, отставая от зоны стыковых матчей за выживание на 3 балла. «Локомотив» располагается на 4-й позиции с 50-ю баллами.

Матч между этими командами состоится сегодня, 25-го мая в 16:30 мск. Прогноз наших экспертов можно посмотреть по этой ссылке.