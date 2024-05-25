«Балтика» сыграет против «Локомотива» в матче последнего, 30-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 25 мая, начало — в 16:30 мск. «Балтика» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Балтика»

Турнирное положение: «балтийцы» попали в очень сложное положение и рискую вылететь из РПЛ.

Перед последним туром калининградцы имеют в своем активе 26 очков и идут на предпоследнем месте в турнирной таблице. Чтобы рассчитывать на участие в стыковых матчах команда из Калининграда необходимо только побеждать.

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Калининградский коллектив за 29 матчей забил 32 мяча, а пропустил — 39.

Последние матчи: в прошлых турах «Балтика» проиграла «Ростову» (1:2), «Динамо» (2:3) и «Уралу» (1:2), а до этого смогла переиграть ЦСКА (3:1).

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Также подопечные Сергея Игнашевича неожиданно вышли в Суперфинал Кубка России, где сыграют с «Зенитом». Они прошли «Ростов» (1:0) и «Спартак» (1:0).

Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Гедеон Гузина и Джоэль Фамейе.

Состояние команды: сейчас команде необходимо сделать свою задачу — победить в этой игре, а потом уже смотреть на результаты соперников.

Безусловно, сезон «Балтика» провела не очень хорошо и с большой долей вероятности вынуждена будет покинуть РПЛ.

Единственным светлым пятном стал Кубок России. Благодаря победе в этом турнире болельщики, возможно, и забудут неудачи в чемпионате страны.

«Локомотив»

Турнирное положение: московский коллектив продолжает претендовать на тройку сильнейших, но для этого должно сойтись несколько факторов.

В настоящий момент команда из Москвы имеет в своем активе 50 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице. «Железнодорожники» на три балла отстают от третьего «Краснодара».

Москвичи смогли 49 раз поразить ворота соперника и 37 раз пропустили в свои.

Последние матчи: в прошлых турах столичная команда победила «Факел» (2:0), «Оренбург» (2:0) и «Ростов» (1:0).

До этого же «зелено-красные» проиграли «Спартаку» (2:3), но победили «Пари НН» (3:2).

Перед этим коллектив из столицы России поделил очки с «Рубином» (1:1) и ЦСКА (3:3).

Не сыграют: травмирован только Саид Хамулич. Остальные футболисты готовы к игре.

Состояние команды: в этом сезоне «Локомотив» выступает не совсем стабильно, но при этом может залезть в медали.

Для этого подопечным Михаила Галактионова нужно победить в этой игре и рассчитывать на то, что «Краснодар» проиграет «Динамо».

В целом же, «Локомотив» является перспективной командой и в следующем сезоне она обязана бороться за самые высокие места в РПЛ.

Статистика для ставок

«Балтика» проиграла 3 последних матча в РПЛ

«Локомотив» выиграл три последних матча в РПЛ

«Балтика» выбила «Локомотив» из Кубка России (2:2, 1:1, по пенальти 7:6), но проиграла в первом круге со счетом 2:3

Прогнозы

Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.55, победа «Локомотива» — в 2.95.

Тотал меньше 2,5 идет за 1.88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.92.

Прогноз: обеим командам нужна победа, поэтому они должны бежать вперед и забивать. Из этого можно сделать вывод, что соперники могут забить много.

Прогноз: что касается исхода противостояния, то он может быть любым. Думается, что будет близко к ничьей, которая не устроит ни одну из команд.

Ставки

Ставка: тотал больше 2,5 за 1,88.

Ставка: ничья за 3.55.