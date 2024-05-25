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    «Балтика» и «Локомотив» не смогут выявить сильнейшего?

    «Балтика» — «Локомотив». Ставка (к. 1.88) и прогноз на футбол, чемпионат России, 25 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Балтика» — «Локомотив»
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    Михаил Галактионов (главный тренер «Локомотива»)
    «Балтика» сыграет против «Локомотива» в матче последнего, 30-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 25 мая, начало — в 16:30 мск. «Балтика» — «Локомотив»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 25 Мая 2024 года

    Балтика

  • Калининград
    •  Балтика 16:30 Локомотив

    Локомотив

  • Москва
    •

    «Балтика»

    Турнирное положение: «балтийцы» попали в очень сложное положение и рискую вылететь из РПЛ.

    Перед последним туром калининградцы имеют в своем активе 26 очков и идут на предпоследнем месте в турнирной таблице. Чтобы рассчитывать на участие в стыковых матчах команда из Калининграда необходимо только побеждать.

    Балтика — Локомотив: коэффициенты букмекеров

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    Калининградский коллектив за 29 матчей забил 32 мяча, а пропустил — 39.

    Последние матчи: в прошлых турах «Балтика» проиграла «Ростову» (1:2), «Динамо» (2:3) и «Уралу» (1:2), а до этого смогла переиграть ЦСКА (3:1).

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    Также подопечные Сергея Игнашевича неожиданно вышли в Суперфинал Кубка России, где сыграют с «Зенитом». Они прошли «Ростов» (1:0) и «Спартак» (1:0).

    Не сыграют: не смогут выйти на поле травмированные Гедеон Гузина и Джоэль Фамейе.

    Состояние команды: сейчас команде необходимо сделать свою задачу — победить в этой игре, а потом уже смотреть на результаты соперников.

    Безусловно, сезон «Балтика» провела не очень хорошо и с большой долей вероятности вынуждена будет покинуть РПЛ.

    Единственным светлым пятном стал Кубок России. Благодаря победе в этом турнире болельщики, возможно, и забудут неудачи в чемпионате страны.

    «Локомотив»

    Турнирное положение: московский коллектив продолжает претендовать на тройку сильнейших, но для этого должно сойтись несколько факторов.

    В настоящий момент команда из Москвы имеет в своем активе 50 очков и идет на четвертом месте в турнирной таблице. «Железнодорожники» на три балла отстают от третьего «Краснодара».

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    • Москвичи смогли 49 раз поразить ворота соперника и 37 раз пропустили в свои.

    Последние матчи: в прошлых турах столичная команда победила «Факел» (2:0), «Оренбург» (2:0) и «Ростов» (1:0).

    До этого же «зелено-красные» проиграли «Спартаку» (2:3), но победили «Пари НН» (3:2).

    Перед этим коллектив из столицы России поделил очки с «Рубином» (1:1) и ЦСКА (3:3).

    Не сыграют: травмирован только Саид Хамулич. Остальные футболисты готовы к игре.

    Состояние команды: в этом сезоне «Локомотив» выступает не совсем стабильно, но при этом может залезть в медали.

    Для этого подопечным Михаила Галактионова нужно победить в этой игре и рассчитывать на то, что «Краснодар» проиграет «Динамо».

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    В целом же, «Локомотив» является перспективной командой и в следующем сезоне она обязана бороться за самые высокие места в РПЛ.

    Статистика для ставок

    • «Балтика» проиграла 3 последних матча в РПЛ

    • «Локомотив» выиграл три последних матча в РПЛ

    • «Балтика» выбила «Локомотив» из Кубка России (2:2, 1:1, по пенальти 7:6), но проиграла в первом круге со счетом 2:3

    Прогнозы

    Коэффициенты букмекеров: «Балтика» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Их победа оценивается 2.35. Ничья — в 3.55, победа «Локомотива» — в 2.95.

    Тотал меньше 2,5 идет за 1.88, а тотал больше 2,5 можно взять за 1.92.

    Прогноз: обеим командам нужна победа, поэтому они должны бежать вперед и забивать. Из этого можно сделать вывод, что соперники могут забить много.

    Прогноз: что касается исхода противостояния, то он может быть любым. Думается, что будет близко к ничьей, которая не устроит ни одну из команд.

    Ставки

    Ставка: тотал больше 2,5 за 1,88.

    Ставка: ничья за 3.55.

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    «Балтика» — «Локомотив». «Балтика» сыграет против «Локомотива» в матче последнего, 30-го тура российской Премьер-лиги. Матч пройдет 25 мая, начало — в 16:30 мск. / Ставка и прогноз на матч «Балтика» — «Локомотив» с коэффициентом 1.88.
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