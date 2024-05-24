«Милан» сообщил об увольнении Пиоли

Пресс-служба итальянскогоофициально объявила об уходес поста главного тренера команды.

«Выражаем искреннюю благодарность Стефано Пиоли и его штабу за то, что они руководили первой командой на протяжении последних пяти лет, обеспечили незабываемый титул чемпиона и восстановили постоянное присутствие "Милана" в главном европейском клубном турнире. Профессионализм и человеческое отношение Стефано внесли значительный вклад в рост команды, воплотив в себе основные ценности клуба с самого первого дня», — говорится в заявлении клуба на официальном сайте.

58-летний специалист занимал должность главного тренера «Милана» с октября 2019 года. За этот период под его руководством «россонери» приняли участие в 239 матчах во всех турнирах, в которых 132 раза одержали победу, 55 раз сыграли вничью и 52 раза уступили. В сезоне-2021/2022 «Милан» стал чемпионом Италии.