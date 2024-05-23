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    Адемола ЛукманФинал имени Лукмана. «Аталанта» показала «Байеру», что никто не идеален
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    Лукман рассказал о самом сильном качестве Гасперини

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    Нигерийский вингер «Аталанты» Адемола Лукман поделился впечатлениями от работы под началом Джан Пьеро Гасперини.

    Адемола Лукман
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    Адемола Лукман

    «Лучшее качество Гасперини? Его работоспособность. На тренировках и в беседах с игроками он сразу даёт понять, чего он хочет. Первые же беседы с ним позволили мне посмотреть на футбол под другим углом.

    Всё стало проще. Это помогло мне в моём обучении, я заиграл иначе, и я очень благодарен ему за это», — приводит слова Лукмана официальный сайт УЕФА.

  • Финал имени Лукмана. «Аталанта» показала «Байеру», что никто не идеален
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    • В финале Лиги Европы «Аталанта» победила немецкий «Байер» со счетом 3:0. Все три мяча в этом матче на счету Адемолы Лукмана.

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