Лукман рассказал о самом сильном качестве Гасперини

Нигерийский вингер «Аталанты»поделился впечатлениями от работы под началом

«Лучшее качество Гасперини? Его работоспособность. На тренировках и в беседах с игроками он сразу даёт понять, чего он хочет. Первые же беседы с ним позволили мне посмотреть на футбол под другим углом.

Всё стало проще. Это помогло мне в моём обучении, я заиграл иначе, и я очень благодарен ему за это», — приводит слова Лукмана официальный сайт УЕФА.

В финале Лиги Европы «Аталанта» победила немецкий «Байер» со счетом 3:0. Все три мяча в этом матче на счету Адемолы Лукмана.