Осинькин: Мне из «Спартака» не звонили

Главный тренер «Крыльев Советов»ответил на вопрос, связывался ли с ним московский «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля.

Российский специалист заявил, что представители красно-белых ему не звонили.

«Звонили ли мне из "Спартака", когда СМИ писали об интересе красно-белых ко мне? Я знаю, что эти слухи были. Но нет, из "Спартака" не звонили», — приводит слова Игоря Осинькина «Матч ТВ».

Напомним, после отставки Абаскаля пост главного тренера «Спартака» на временной основе занимал Владимир Слишкович. Позже московский клуб объявил о назначении на эту должность известного в прошлом футболиста Деяна Станковича. Серб подписал с красно-белыми двухлетний контракт.

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Осинькин занимает должность главного тренера «Крыльев Советов» с 2020 года.