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    Осинькин: Мне из «Спартака» не звонили

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    Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин ответил на вопрос, связывался ли с ним московский «Спартак» после отставки Гильермо Абаскаля.

    Игорь Осинькин
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    Игорь Осинькин

    Российский специалист заявил, что представители красно-белых ему не звонили.

    «Звонили ли мне из "Спартака", когда СМИ писали об интересе красно-белых ко мне? Я знаю, что эти слухи были. Но нет, из "Спартака" не звонили», — приводит слова Игоря Осинькина «Матч ТВ».

    Напомним, после отставки Абаскаля пост главного тренера «Спартака» на временной основе занимал Владимир Слишкович. Позже московский клуб объявил о назначении на эту должность известного в прошлом футболиста Деяна Станковича. Серб подписал с красно-белыми двухлетний контракт.

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    Осинькин занимает должность главного тренера «Крыльев Советов» с 2020 года.

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