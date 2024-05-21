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    Трошечкин сравнил стили ЦСКА и «Спартака»

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    Полузащитник «Пари НН» Александр Трошечкин объяснил, почему нижегородская команда не сумела сыграть с ЦСКА в 29‑м туре МИР РПЛ так же, как в начале мая против московского «Спартака».

    Александр Трошечкин
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    Александр Трошечкин

    В понедельник «Пари НН» на своем поле уступил ЦСКА со счетом 2:6, в начале мая нижегородцы дома сыграли вничью со «Спартаком» (0:0). «Пари НН» в последних девяти матчах чемпионата потерпел восемь поражений.

    «Пропустили в первом тайме все, что они создали. Еще был удар Келлвена в конце тайма, но это уже было после того, как счет стал 0:3. У нас же тоже есть план, мы готовимся к игре. И очень тяжело, когда пропускаешь после первого же момента, когда соперник заходит в штрафную.

    Против "Спартака" мы тоже имели моменты в первые 15 минут, смело начали, потом они нас выдавили и прижали. ЦСКА — команда другой стилистики, играют на быстрых выбеганиях. К сожалению, не справились с ними», — сказал Трошечкин «Матч ТВ».

    Команда Саши Илича занимает 14‑е место в турнирной таблице РПЛ, в заключительном туре «Пари НН» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре.

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