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    «Астон Вилла» попытается выкупить ведущего защитника «Барселоны»

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    Защитник «Барселоны» Рональд Араухо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Рональд Араухо
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    Рональд Араухо

    По информации Diario SPORT, в подписании уругвайского футболиста заинтересована «Астон Вилла».

    Клуб из Бирмингема ранее сообщил «Барселоне», что попытается приобрести Араухо в том случае, если квалифицируется в Лигу чемпионов. Как известно, команда Унаи Эмери заняла четвертое место в минувшем чемпионате Англии и в следующем сезоне сыграет в главном турнире Европы.

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Араухо в 70 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Испании 25 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

    Контракт Араухо с «Барсой» рассчитан до июня 2026 года.

    Напомним, ранее сообщалось, что в переходе Араухо заинтересована мюнхенская «Бавария».

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