«Астон Вилла» попытается выкупить ведущего защитника «Барселоны»

Рональд Араухо Фото: globallookpress.com
По информации Diario SPORT, в подписании уругвайского футболиста заинтересована «Астон Вилла».
Клуб из Бирмингема ранее сообщил «Барселоне», что попытается приобрести Араухо в том случае, если квалифицируется в Лигу чемпионов. Как известно, команда Унаи Эмери заняла четвертое место в минувшем чемпионате Англии и в следующем сезоне сыграет в главном турнире Европы.
Transfermarkt оценивает стоимость Араухо в 70 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Испании 25 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.
Контракт Араухо с «Барсой» рассчитан до июня 2026 года.
Напомним, ранее сообщалось, что в переходе Араухо заинтересована мюнхенская «Бавария».