«Астон Вилла» попытается выкупить ведущего защитника «Барселоны»

Защитник «Барселоны»может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Diario SPORT, в подписании уругвайского футболиста заинтересована «Астон Вилла».

Клуб из Бирмингема ранее сообщил «Барселоне», что попытается приобрести Араухо в том случае, если квалифицируется в Лигу чемпионов. Как известно, команда Унаи Эмери заняла четвертое место в минувшем чемпионате Англии и в следующем сезоне сыграет в главном турнире Европы.

Transfermarkt оценивает стоимость Араухо в 70 миллионов евро. В сезоне-2023/2024 он провел в чемпионате Испании 25 матчей, забил один мяч и сделал две результативные передачи.

Контракт Араухо с «Барсой» рассчитан до июня 2026 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в переходе Араухо заинтересована мюнхенская «Бавария».