«Алания» выиграла у «СКА-Хабаровск»

Владикавказскаяодержала победу надв выездном матче 33-го тура чемпионата Первой лиги.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Николай Гиоргобиани Фото: fcalania.com

Матч в Хабаровске завершился со счетом 1:0 в пользу «Алании».

Автором единственного гола стал Николай Гиоргобиани. Нападающий гостей отличился на 86-й минуте.

За две минуты до этого с поля был удален защитник хозяев Олег Кожемякин.

«СКА-Хабаровск» проиграл третий матч подряд.

«Алания» занимает восьмое место в турнирной таблице — 46 очков. «СКА-Хабаровск» находится на 13-й строчке — 41 очко.