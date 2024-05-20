«Алания» выиграла у «СКА-Хабаровск»

Николай Гиоргобиани Фото: fcalania.com
Матч в Хабаровске завершился со счетом 1:0 в пользу «Алании».
Автором единственного гола стал Николай Гиоргобиани. Нападающий гостей отличился на 86-й минуте.
За две минуты до этого с поля был удален защитник хозяев Олег Кожемякин.
«СКА-Хабаровск» проиграл третий матч подряд.
«Алания» занимает восьмое место в турнирной таблице — 46 очков. «СКА-Хабаровск» находится на 13-й строчке — 41 очко.
Футбол. Россия. ФНЛ
СКА-Хабаровск — Алания 0:1
Гол: 0:1 Николай Гиоргобиани (86') СКА-Хабаровск: Владимир Сугробов, Даниил Корнюшин, Олег Кожемякин, Магомед Мусалов, Николай Покидышев, Игорь Коновалов, Илья Петров, Артем Симонян, Дмитрий Бегун, Альбек Гонгапшев, Андрей Савинов Алания: Георгий Натабашвили, Алан Багаев, Аллон Бутаев, Хетаг Кочиев, Руслан Дауров, Алан Хабалов, Ибрагим Цаллагов, Алан Цараев, Николай Гиоргобиани, Батраз Хадарцев, Ислам Машуков Предупреждения: Алан Хабалов (11'), Алан Багаев (71'), Азамат Засеев (82') Удаления: Kaleshin E. (28'), Олег Кожемякин (84')