«Урал» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Илья Помазун Фото: globallookpress.com
В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Матч начнётся в 12:00 мск.
Стартовые составы команд.
«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Дмитриев, Ишков, Каштанов.
«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Воробьёв, Мансилья.
Прогноз на матч «Урала» и «Оренбурга» доступен по ссылке.
После 28 туров чемпионата России «Урал» набрал 29 очков и занимает 13-е место. «Оренбург» после аналогичного количества матчей в РПЛ также заработал 29 очков, но располагается на 14-й строчке.
В первом круге «Урал» победил «Оренбург» со счетом 2:0.