«Урал» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 29-го тура РПЛ

Сегодня, 19 мая, состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встретятся «Урал» и «Оренбург». Игра пройдёт на стадионе «Екатеринбург Арена».

В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Чебан из Москвы. Матч начнётся в 12:00 мск.

Стартовые составы команд.

«Урал»: Помазун, Кулаков, Бегич, Эмерсон, Итало, Аюпов, Егорычев, Мишкич, Дмитриев, Ишков, Каштанов.

«Оренбург»: Сысуев, Гогличидзе, Адамов, Хотулёв, Перес, Михайлов, Башич, Марин, Горбани, Воробьёв, Мансилья.

Прогноз на матч «Урала» и «Оренбурга» доступен по ссылке.

Календарь и таблица РПЛ

После 28 туров чемпионата России «Урал» набрал 29 очков и занимает 13-е место. «Оренбург» после аналогичного количества матчей в РПЛ также заработал 29 очков, но располагается на 14-й строчке.

В первом круге «Урал» победил «Оренбург» со счетом 2:0.