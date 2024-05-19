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    Кто окажется сильнее в борьбе за выживание?

    «Урал» — «Оренбург». Прогноз и ставка (к. 2.40) на футбол, РПЛ, 19 мая 2024 года

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    «Урал»
    В воскресенье, 19 мая, в 29-м туре российской Премьер-лиги «Урал» на своем поле примет «Оренбург». Начало поединка запланировано на 12:00 по мск. «Урал» — «Оренбург»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 19 Мая 2024 года

    Урал

  • Екатеринбург
    •  Урал 12:00 Оренбург

    Оренбург

  • Оренбург
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    «Урал»

    Турнирное положение: Команда продолжает ожесточенную борьбу за выживание в РПЛ. После 28-и туров «Урал» занимает 13-е место в таблице с 29-ю очками в активе.

    Помимо екатеринбургской команды такое же количество баллов (по 29 очков) набрали «Оренбург», «Пари НН» и «Факел». Вся борьба за выживание в РПЛ еще впереди.

    Урал — Оренбург: коэффициенты букмекеров

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    Последние матчи: В прошедшем туре Премьер-лиги «Урал» сыграл вничью с «Факелом» (0:0), а до этого обыграл «Балтику» со счетом 2:1, забив победный гол на 90+5-й минуте.

    За последние 5 матчей в РПЛ «Урал» проиграл только «Ростову» (0:1), трижды сыграл вничью и однажды победил. За этот период команда забила 5 голов при таком же количестве пропущенных.

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    Не сыграет: Олег Шатов (травма).

    Состояние команды: «Урал» будет бороться за выживание в РПЛ до последнего тура. Предстоящий матч против «Оренбурга» будет очень важен с точки зрения турнирного положения.

    Стоит отметить, что «Урал» не лучшим образом выступает на своем поле в нынешнем сезоне, занимая лишь 14-е место в лиге по этому показателю. Екатеринбургская команда набрала 18 очков из 42-х возможных дома.

    «Оренбург»

    Турнирное положение: Команда занимает 14-е место в таблице РПЛ с 29-ю очками в активе. «Оренбург» имеет такое же количество баллов, как и у «Пари НН», который находится на спасительной 12-й позиции.

    К слову, «Оренбург» занимает лишь 13-е место в лиге по результатам гостевых встреч, набрав всего 8 очков из 42-х возможных.

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    • Последние матчи: В прошедшем туре РПЛ команда проиграла «Локомотиву» со счетом 0:2. До этого «Оренбург» обыграл «Крылья Советов» (2:1), забив решающий гол на 67-й минуте.

    Команда одержала только 1 победу в последних 5-и встречах РПЛ при 4-х поражениях. За этот период «Оренбург» пропустил 8 голов при 4-х забитых.

    Не сыграют: Габриэль Флорентин (красная карточка), Владимир Обухов и Тимофей Мартынов (у обоих — травмы).

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    Состояние команды: «Оренбург» показывает не очень хорошие результаты в самый ответственный момент. Если команда проиграет «Уралу» в предстоящем матче, то подопечные Давида Деограсии рискуют попасть в стыки.

    В нынешнем сезоне «Оренбург» уже играл против «Урала». В рамках 3-го тура РПЛ екатеринбургская команда оказалась сильнее, победив со счетом 2:0 на чужом поле.

    Статистика для ставок

    • «Урал» не проигрывает на протяжении 3-х последних матчей

    • У «Оренбурга» 4 поражения в последних 5-и встречах

    • В последних 4-х очных встречах команды обыгрывали друг друга по 2 раза

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Урала» — 2.40, победа «Оренбурга» — 3.35, ничья — 3.15.

    ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.15 и 1.73 соответственно.

    Прогноз: Можно предположить, что «Урал» окажется сильнее «Оренбурга».

    Ставка: Победа «Урала» за 2.40.

    Прогноз: Команды будут бороться за результат до последней секунды.

    Ставка: Обе забьют за 1.85.

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    «Урал» — «Оренбург». В воскресенье, 19 мая, в 29-м туре российской Премьер-лиги «Урал» на своем поле примет «Оренбург». Начало поединка запланировано на 12:00 по мск. / Ставка и прогноз на матч «Урал» — «Оренбург» с коэффициентом 2.40.
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