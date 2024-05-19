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    «Ливерпуль» в последнем матче Клоппа победил «Вулверхэмптон»

    «Ливерпуль» — «Вулверхэмптон»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В матче последнего, 38-го тура АПЛ «Ливерпуль» в родных стенах переиграл «Вулверхэмптон» со счетом 2:0.

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    Авторами забитых мячей стали Алексис Макаллистер и Джарелл Кванса.

    Отметим, что это был последний матч Юргена Клоппа у руля «Ливерпуля».

    Футбол. Англия. Премьер-лига
    Ливерпуль — Вулверхэмптон 2:0
    Голы: 1:0 Алексис Мак Аллистер (34'), 2:0 Джарелл Куанса (40') Ливерпуль: Алисон, Джарелл Куанса, Вирджил ван Дейк, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд (Доминик Собослаи, 70'), Харви Эллиотт (Конор Брэдли, 81'), Ватару Эндо, Алексис Мак Аллистер (Дарвин Нуньес, 70'), Мохамед Салах, Луис Диас (Райан Гравенберх, 71'), Коди Матес Гакпо (Кёртис Джонс, 81') Вулверхэмптон: Жозе Са, Райан Айт Нури (Уго Буэно, 78'), Нелсон Семеду, Тоте Антонио Гомеш, Макс Килман, Сантьяго Буэно (Томми Дойл, 85'), Жуан Гомес, Марио Лемина, Жанрикне Беллегард (Педру Нету, 63'), Хван Хи Чан (Мэтт Доэрти, 62'), Матеус Кунья (Бубакар Траоре, 78') Предупреждения: Тоте Антонио Гомеш (45 + 1'), Ватару Эндо (60') Удаление: Нелсон Семеду (28')

    Календарь и таблица АПЛ

    «Ливерпуль» набрал 82 очка и финишировал на третьем месте. У «Вулверхэмптона» 46 баллов и 14-я строчка.

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