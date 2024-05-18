«Динамо» Мх — «Родина»: счет матча 2:0 (0:0), обзор голов

В матче 33-го тура Первой лигииз Махачкалы одержало победу над московскойсо счетом 2:0.

Топ Бонус Получить Новым игрокамТрансляции матчей Сослан Кагермазов Фото: dinamo-mx.ru

Оба мяча были забиты после перерыва. Сначала отличился крайний защитник Сослан Кагермазов, а в конце встречи другой игрок обороны Артем Касимов.

Футбол. Россия. ФНЛ Динамо-Махачкала — Родина 2:0 Голы: 1:0 Сослан Кагермазов (49'), 2:0 Kasimov A. (85') Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Александр Сандрачук, Нардин Мулахусейнович, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Kasimov A., Krachkovskii A., Serderov S. Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Артём Сокол, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Даниил Куликов, Ната Уэсли, Даниил Кузнецов, Александр Юшин, Orinho Предупреждения: Александр Клещенко (14'), Ната Уэсли (30'), Orinho (54'), (62'), Ната Уэсли (62'), Serderov S. (64'), (75'), (75'), Алан Чочиев (81')

Календарь и таблица ФНЛ После этой победы «Динамо» вышло на первое место с 61 очком. «Родина» (52) идет четвертой.