ФутболХоккейЧМ-2024ТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Фил ФоденЛучшие в сезоне АПЛ 2023/24: MVP, лучший трансфер, лучший гол
  • 21:01
    • «Краснодар» вырвал победу у «Сочи», который покинул РПЛ
  • 20:55
    • «Аталанта» удержала уверенную победу над «Лечче»
  • 19:51
    • Свентек уверенно переиграла Соболенко и выиграла «тысячник» в Риме
  • 19:39
    • «Байер» прошел весь чемпионат без поражений, «Штутгарт» — второй, «Бавария» — третья
  • 19:35
    • Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Эмилии-Романьи, Пиастри и Норрис — в тройке
    Все новости спорта

    Махачкалинское «Динамо» победило «Родину» и возглавило таблицу Первой лиги

    «Динамо» Мх — «Родина»: счет матча 2:0 (0:0), обзор голов

    Футбол Календарь ФНЛ Прогнозы на ФНЛ ФНЛ — Первая лига Футбол России Динамо-Махачкала Родина
    В матче 33-го тура Первой лиги «Динамо» из Махачкалы одержало победу над московской «Родиной» со счетом 2:0.

    Сослан Кагермазов
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Сослан Кагермазов

    Оба мяча были забиты после перерыва. Сначала отличился крайний защитник Сослан Кагермазов, а в конце встречи другой игрок обороны Артем Касимов.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Динамо-Махачкала — Родина 2:0
    Голы: 1:0 Сослан Кагермазов (49'), 2:0 Kasimov A. (85') Динамо-Махачкала: Тимур Магомедов, Сослан Кагермазов, Максим Храмцов, Александр Сандрачук, Нардин Мулахусейнович, Никита Глушков, Ражаб Магомедов, Касинтура, Kasimov A., Krachkovskii A., Serderov S. Родина: Александр Корякин, Александр Клещенко, Артём Сокол, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко, Алан Чочиев, Даниил Куликов, Ната Уэсли, Даниил Кузнецов, Александр Юшин, Orinho Предупреждения: Александр Клещенко (14'), Ната Уэсли (30'), Orinho (54'), (62'), Ната Уэсли (62'), Serderov S. (64'), (75'), (75'), Алан Чочиев (81')

    Календарь и таблица ФНЛ После этой победы «Динамо» вышло на первое место с 61 очком. «Родина» (52) идет четвертой.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Усик накажет Фьюри и станет абсолютным чемпионом?
  • Усик — Фьюри. Прогноз и ставки
  • 1.96
    •
  • Сможет ли «Зенит» переиграть «Ахмат» в Грозном?
  • «Ахмат» — «Зенит». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
  • «Манчестер Сити» обыграет «Вест Хэм» и снова станет чемпионом?
  • «Манчестер Сити» — «Вест Хэм». Прогноз и ставки
  • 2.24
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.55
  • Экспресс дня 19 мая
  • Завтра в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Усик — Фьюри
  • Бои
  • Завтра в 01:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Ахмат — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.24
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Вест Хэм
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Эвертон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Валенсия — Жирона
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  2.38
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.29
  • Прогноз на матч Интер — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Барселона — Райо Вальекано
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024Кубок Америки-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры