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    Кейн пропустит последний матч «Баварии» из-за травмы

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    Нападающий сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейн не сыграет в последнем матче мюнхенцев в рамках Бундеслиги сезона 2023/2024 с «Хоффенхаймом». Об этом сообщает Sky Sports.

    Гарри Кейн
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    Гарри Кейн

    Стало известно, что Кейн получил травму спины в матче 1/2 финала Лиги чемпионов с «Реалом». С тех пор нападающий не выходил на поле.

    «Гарри Кейн проходит лечение у своего личного врача. Он не может поехать с нами», — сказал главный тренер «Баварии» Томас Тухель.

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    • К тому же, главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт 21-го мая должен опубликовать состав национальной команды на чемпионат Европы 2024-го года. Травма Кейна может стать проблемой для наставника сборной.

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