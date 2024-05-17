Инфантино рассказал о возможном проведении ЧМ среди легенд футбола

Президент ФИФАдопустил проведение мирового турнира среди легенд футбола.

«Что касается наших планов, то 75 академий ФИФА по всему миру будут открыты до 2027 года. Мы будем организовывать турне легенд футбола. Чтобы фанаты футбола смогли увидеть воочию этих легенд.

Может быть, мы сможем организовать чемпионат мира среди легенд. Это тоже интересно. Мы также будем развивать киберфутбол. Мы разрабатываем новые игры с нашими партнерами. Мы создадим программу стажировок для наших сотрудников.

Мы будем организовывать курсы менеджмента для игроков, чтобы подготовить их к будущему, это очень важно. Также, безусловно, будем уделять время социальным проблемам и правам человека», — цитирует Инфантино ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

Напомним, что ближайший чемпионат мира пройдет в 2026-м году в США, Мексике и Канаде.