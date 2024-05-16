«Торпедо» — «Кубань»: счет матча 1:0, обзор гола

Автором единственного гола в матче стал Илья Стефанович.
«Торпедо» Фото: globallookpress.com
Футбол. Россия. ФНЛ
Торпедо — Кубань 1:0
Гол: 1:0 Илья Стефанович (5') Торпедо: Виталий Ботнарь, Сергей Бородин, Иван Кузьмичёв, Марио Чурич, Роман Тугарев, Игорь Лебеденко, Даниил Шамкин, Илья Стефанович, Ivankov A., Kostin A., Shevchenko G. Кубань: Юрий Нестеренко, Сослан Таказов, Максим Веденеев, Нури Абдоков, Игорь Безденежных, Ленар Фаттахов, Илья Мосейчук, Альберт Шарипов, Ezhkov D., Levin G., Reichmen B. Предупреждения: Игорь Лебеденко (20'), Reichmen B. (64'), Игорь Безденежных (68')
«Торпедо» набрало 43 очка и поднялось на девятое место в турнирной таблице первой лиги. У «Кубани» 23 балла и последняя строчка.