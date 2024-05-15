«Реал» — «Алавес»: счет матча 5:0, обзор голов

всухую обыграл(5:0) в матче 36-го тура испанской Примеры.

В составе «сливочных» дублем отметился нападающий команды Винисиус, который забил свои голы на 27-й и 70-й минутах встречи.

Еще по голу записали на свой счет Джуд Беллингем на 10-й минуте, Федерико Вальверде на 45+1-й и Арда Гюлер на 81-й минуте.

Футбол. Испания. Примера Реал Мадрид — Алавес 5:0 Голы: 1:0 Джуд Беллингхэм (10'), 2:0 Винисиус Жуниор (27'), 3:0 Федерико Вальверде (45 + 1'), 4:0 Винисиус Жуниор (70'), 5:0 Арда Гюлер (81') Предупреждения: Рубен Дуарте (50'), Винисиус Жуниор (52')

После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 93 очками в активе. «Алавес» — на 11-й позиции (42 балла).