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    «Реал» разгромил «Алавес», у Винисиуса — дубль

    «Реал» — «Алавес»: счет матча 5:0, обзор голов

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    «Реал» всухую обыграл «Алавес» (5:0) в матче 36-го тура испанской Примеры.

    «Реал»
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    «Реал»

    В составе «сливочных» дублем отметился нападающий команды Винисиус, который забил свои голы на 27-й и 70-й минутах встречи.

    Еще по голу записали на свой счет Джуд Беллингем на 10-й минуте, Федерико Вальверде на 45+1-й и Арда Гюлер на 81-й минуте.

    Футбол. Испания. Примера
    Реал Мадрид — Алавес 5:0
    Голы: 1:0 Джуд Беллингхэм (10'), 2:0 Винисиус Жуниор (27'), 3:0 Федерико Вальверде (45 + 1'), 4:0 Винисиус Жуниор (70'), 5:0 Арда Гюлер (81') Предупреждения: Рубен Дуарте (50'), Винисиус Жуниор (52')

    После этого матча «Реал» занимает 1-е место в таблице Примеры с 93 очками в активе. «Алавес» — на 11-й позиции (42 балла).

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