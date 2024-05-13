Шалимов: «Зенит» станет чемпионом, если выиграет два последних матча. Если нет, тогда «Краснодар»

Известный российский тренервысказался о борьбе за чемпионский титул в РПЛ.

«В последних матчах игроки "Динамо" вырывали победы. В игре с "Балтикой" вообще в некотором роде отскочили.

Так что тут все: фарт, качество игроков, стиль игры — все вместе дает пока результат. Команда подошла к пику в самый нужный момент.

Если "Зенит" выиграет два последних матча в чемпионате, то станет чемпионом. Если "Зенит" потеряет очки, то чемпионом станет "Краснодар".

Хотя самая простая ситуация у "Динамо". Но у меня такой прогноз», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

Сейчас в турнирной таблице лидирует «Динамо», которое на два очка опережает «Зенит» и на три — «Краснодар».