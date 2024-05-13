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    Шалимов: «Зенит» станет чемпионом, если выиграет два последних матча. Если нет, тогда «Краснодар»

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    Известный российский тренер Игорь Шалимов высказался о борьбе за чемпионский титул в РПЛ.

    Игорь Шалимов
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    Игорь Шалимов

    «В последних матчах игроки "Динамо" вырывали победы. В игре с "Балтикой" вообще в некотором роде отскочили.

    Так что тут все: фарт, качество игроков, стиль игры — все вместе дает пока результат. Команда подошла к пику в самый нужный момент.

    Если "Зенит" выиграет два последних матча в чемпионате, то станет чемпионом. Если "Зенит" потеряет очки, то чемпионом станет "Краснодар".

    Хотя самая простая ситуация у "Динамо". Но у меня такой прогноз», — приводит слова Шалимова «Матч ТВ».

    Сейчас в турнирной таблице лидирует «Динамо», которое на два очка опережает «Зенит» и на три — «Краснодар».

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