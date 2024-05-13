Семин: Только от «Динамо» зависит, будут они чемпионами или нет

Бывший тренероценил игрув последних матчах.

«Гонка за чемпионство серьезная, и она будет продолжаться до последнего тура. Но сейчас все в руках московского "Динамо". От них только зависит, будут они чемпионами или нет.

На мой взгляд, последние матчи команды показали, что перед ними поставлены максимальные задачи, что у них есть мощный характер, который позволяет выходить даже из самых сложных ситуаций, как в матче с "Балтикой". Я думаю, что хоть чемпионат еще не закончен, но судьба чемпионства в их руках», — приводит слова Семина «Спорт-Экспресс».

Сейчас лидером турнирной таблицы РПЛ является «Динамо», которое на два балла опережает «Зенит».