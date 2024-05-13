Четыре игрока покинут «Локомотив» летом

Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свой источник, из московского «Локомотива» после завершения сезона уйдут минимум четыре футболиста.

Речь идет о вратарях Маринато Гильерме и Данииле Худякове, защитнике Станиславе Магкееве и форварде Артеме Дзюбе.

38-летний Гильерме перешел в «Локомотив» в 2007 году. В этом сезоне провел лишь пять матчей в Кубке России, два из них на ноль.

20-летний Худяков — воспитанник клуба, дебютировал за основной состав в 2020 году, в этом сезоне на поле не появлялся.

Календарь и таблица РПЛ

24-летний Магкеев появился в «Локомотиве» в 2014 году. Этот сезон полностью пропустил из-за тяжелой травмы колена, только недавно восстановился и стал попадать в заявку.

35-летний Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. В этом чемпионате РПЛ сыграл 21 встречу, забил 4 гола, сделал 3 результативные передачи.