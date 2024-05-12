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    Максим Глушенков«Оренбург» — «Локомотив». Онлайн
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    Титов: А не стоило ли убрать Абаскаля раньше?

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    Бывший капитан «Спартака» Егор Титов оценил перспективы исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича после победы над «Краснодаром» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

    Владимир Слишкович
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    Владимир Слишкович

    «Московский "Спартак", конечно, раскрепостился при Слишковиче. Команда играет, в семи матчах пропустила всего три мяча! И вот вопрос: может, стоило убирать Абаскаля раньше или нет? Теперь можно только говорить об этом в сослагательном наклонении. Если бы да кабы... Но факт остается фактом: при Слишковиче красно-белые исправно набирают очки. И теперь уже возникает другой вопрос.

    А нужно ли убирать этого специалиста с поста главного тренера? Тут я не советчик. Надо находиться внутри команды, внутри клуба. чтобы понимать, что там на самом деле происходит.

    Осталось два матча в чемпионате — дома с "Рубином" и на выезде с "Оренбургом". Если команда не проиграет и в этих встречах, то, конечно, руководителям стоит задуматься о судьбе главного тренера. Сейчас от "Спартака" исходит позитив. Есть результат, видно, что футболисты играют в удовольствие, в охотку. И все-таки одного я так понять и не могу», — сказал Титов «СЭ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» (46 очков) поднялся на четвертое место в таблице РПЛ. «Краснодар» (50) — третий.

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