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    «Енисей» выиграл у «Кубани»

    «Енисей» — «Кубань»: счет матча 2:0, обзор голов

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    «Енисей» дома победил «Кубань» в матче 32-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:0.

    «Енисей»
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    «Енисей»

    У хозяев голы забили Егор Иванов и Александр Ломакин.

    Футбол. Россия. ФНЛ
    Енисей — Кубань 2:0
    Голы: 1:0 Егор Иванов (40'), 2:0 Александр Ломакин (76') Енисей: Евгений Ставер, Вячеслав Бардыбахин, Владимир Хозин, Александр Масловский, Виталий Стежко, Егор Иванов, Александр Ломакин, Никита Раздорских, Андрей Мазурин, Андрей Окладников, Saaduev S. Кубань: Дмитрий Терновский, Алексей Смирнов, Сослан Таказов, Иван Темников, Максим Веденеев, Нури Абдоков, Игорь Безденежных, Илья Мосейчук, Альберт Шарипов, Илья Грузнов, Bakalyuk N. Предупреждение: Алексей Смирнов (61')

    Красноярцы продлили серию без поражений в чемпионате до 5 матчей — 2 победы и 3 ничьих. Команда набрала 45 очков и занимает 6-е место в таблице Первой лиги.

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Кубань» не может выиграть уже в 10-м матче подряд — 7 поражений и 3 ничьих. Краснодарский клуб с 23 очками замыкает таблицу ФНЛ.

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