«Лейпциг» поделил очки с «Вердером», а «Фрайбург» сыграл вничью с «Хайденхаймом»

Обзор матчей 33-го тура немецкой Бундеслиги.

В одной из встреч «Лейпциг» сыграл вничью с «Вердером» (1:1).

В составе хозяев гол единственный гол забил Беньямин Шешко на 61-й минуте. «Вердер» забил благодаря автоголу полузащитника «Лейпцига» Николаса Зайвальда на 35-й минуте.

Футбол. Германия. Бундеслига РБ Лейпциг — Вердер 1:1 Голы: 0:1 Николас Зайвальд (автогол) (35'), 1:1 Беньямин Шешко (61') РБ Лейпциг: Петер Гулачи, Лукас Клостерман (Эль-Шадай Битшиабу, 77'), Вилли Орбан, Кастелло Люкеба, Мохамед Симакан, Бенджамин Хенрихс, Амаду Айдара (Кристофер Ленц, 79'), Николас Зайвальд (Кевин Кампль, 64'), Кристоф Баумгартнер (Элиф Элмас, 64'), Юссуф Поульсен (Беньямин Шешко, 46'), Луа Опенда Вердер: Феликс Агу (Оливье Деман, 68'), Митчелл-Элия Вайзер, Антони Юнг, Марко Фридль, Милош Велькович (Никлас Штарк, 78'), Михаэль Цеттерер, Романо Шмид, Сенне Линен, Леонардо Биттенкорт (Кристиан Гросс, 88'), Марвин Дукш (Давид Ковнацки, 88'), Ник Вольтемаде (Йенс Стаге, 68') Предупреждение: Бенджамин Хенрихс (28')

После этого матча «Лейпциг» занимает 4-е место в таблице Бундеслиги с 64 очками в активе. «Вердер» — на 11-й позиции (39 баллов).

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В параллельном матче «Фрайбург» поделил очки с «Хайденхаймом» (1:1).

Первый гол забили хозяева на 29-й минуте, отличился Рицу Доан. На 38-й минуте счет сравнял игрок «Хайденхайма» Кевин Сесса.

Футбол. Германия. Бундеслига Фрайбург — Хайденхайм 1:1 Голы: 1:0 Рицу Доан (29'), 1:1 Кевин Сесса (37') Фрайбург: Ноа Атуболу, Лукас Кюблер, Мануэль Гульде (Жорди Макенго, 57'), Кристиан Гюнтер (Ноа Вайсхаупт, 77'), Янник Кайтель, Рицу Доан, Максимилиан Эггештайн, Николас Хефлер, Роланд Шаллаи (Максимилиан Филипп, 89'), Винченцо Грифо, Михаэль Грегорич (Лукас Хёлер, 78') Хайденхайм: Кевин Мюллер, Ян-Никлас Бесте (Adrian Beck, 89'), Йонас Фёренбах (Lennard Maloney, 66'), Патрик Майнка, Кевин Сесса (Флориан Пик, 73'), Норман Тойеркауф, Ян Шёппнер, Бенедикт Гимбер, Марвин Пирингер (Денис Томалла, 74'), Эрен Динкчи (Никола Доведан, 66'), Omar Traore Предупреждения: Кевин Сесса (18'), Винченцо Грифо (64')

«Фрайбург» занимает 7-е место в таблице с 42 очками в активе. «Хайденхайм» — на 9-й позиции (39).