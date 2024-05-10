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    «Олимпиакос» снова победил «Астон Виллу» и вышел в финал Лиги конференций

    «Олимпиакос» — «Астон Вилла»: счет матча 2:0, обзор голов

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    В ответном матче полуфинала Лиги конференций «Олимпиакос» дома победил «Астон Виллу» со счетом 2:0.

    «Олимпиакос»
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    «Олимпиакос»

    Оба гола забил Аюб Эль-Кааби, отличившийся на 10-й и 78-й минутах.

    Футбол. Лига конференций. Полуфинал
    Олимпиакос — Астон Вилла 2:0
    Голы: 1:0 Айюб Эль-Кааби (10'), 2:0 Айюб Эль-Кааби (78') Предупреждения: Родинеи (30'), Дуглас Луис (45 + 5'), Даниэл Поденсе (53'), Кини Марин (67'), Тим Айрогбунам (73'), Джон Дуран (89')

    Благодаря этой победе греческий клуб вышел в финал Лиги конференций, где сыграет с «Фиорентиной». В первой игре «Олимпиакос» также взял верх со счетом 4:2.

    Финал состоится 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах (Греция).

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