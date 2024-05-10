«Олимпиакос» — «Астон Вилла»: счет матча 2:0, обзор голов

В ответном матче полуфинала Лиги конференцийдома победилсо счетом 2:0.

Оба гола забил Аюб Эль-Кааби, отличившийся на 10-й и 78-й минутах.

Футбол. Лига конференций. Полуфинал Олимпиакос — Астон Вилла 2:0 Голы: 1:0 Айюб Эль-Кааби (10'), 2:0 Айюб Эль-Кааби (78') Предупреждения: Родинеи (30'), Дуглас Луис (45 + 5'), Даниэл Поденсе (53'), Кини Марин (67'), Тим Айрогбунам (73'), Джон Дуран (89')

Благодаря этой победе греческий клуб вышел в финал Лиги конференций, где сыграет с «Фиорентиной». В первой игре «Олимпиакос» также взял верх со счетом 4:2.

Финал состоится 29 мая на стадионе «Айя-София» в Афинах (Греция).