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    Клопп — об Эмери: Он один из лучших

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, как относится к своему коллеге Унаи Эмери, возглавляющему «Астон Виллу».

    Юрген Клопп
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    Юрген Клопп

    «Он один из лучших в нашем деле. Некоторые клубы не оказались готовы подождать его работы, но, оглядываясь назад, возможно, эти клубы приняли бы сейчас иное решение. Я знаю его очень давно. У него всегда была четкая идея. Он постоянно побеждал с "Севильей". С его "Вильярреалом" было очень сложно.

    Эмери всегда очень хорошо организует свою команду. Работа, которую он проделывает, совершенно исключительна. Мы все знаем, как трудно попасть в Лигу Чемпионов, и то, что он, возможно, сделает это, — совершенно исключительная вещь», — цитирует Клоппа официальный сайт «Ливерпуля».

    Календарь и таблица АПЛ

    В 37-м туре АПЛ «Ливерпуль» сыграет с «Астон Виллой». Матч пройдет 13 мая, в 22:00 мск.

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