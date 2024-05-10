Эмери: Конечно, «Астон Вилла» немного разочарована

Главный тренер «Астон Виллы»прокомментировал непопадание в финал Лиги конференций.

Английская команда в полуфинале проиграла «Олимпиакосу» (2:4, 0:2).

«Мы попали в еврокубки в конце прошлого сезона, и в этом году мы наслаждались ими, но победить очень сложно, и мы находимся в процессе развития. "Олимпиакос" заслужил быть в финале. Мы проиграли в первые 90 минут дома и не были достаточно конкурентоспособны. Команда хорошо начала первый тайм, контролировала игру, но футболисты не были точны.

Для нас это опыт после долгого отсутствия в еврокубках, и мы снова собираемся бороться в Европе в следующем году. Конечно, мы немного разочарованы, но мы должны быстро двигаться дальше», — приводит слова Эмери ВВС.