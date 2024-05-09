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    «Интер» и Симоне Индзаги ведут переговоры о новом контракте

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Интер Серия A Футбол Италии
    Как сообщает авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport, миланский «Интер» начал переговоры с главным тренером Симоне Индзаги о новом контракте.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Нерадзурри» предлагают ему новое соглашение на два года плюс автоматическое продление еще на сезон при выполнении определенных условий.

    По новому контракту зарплата Симоне Индзаги увеличится с € 4,5-5 млн в год до € 6 млн, также значительно повысится бонусная часть.

    Календарь и таблица Серии А

    48-летний Симоне Индзаги возглавил «Интер» летом 2021 года. В этом сезоне он привел команду к чемпионству в Серии А. В прошлом году «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов. Действующий контракт Индзаги заканчивается летом 2025 года.

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