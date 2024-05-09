«Интер» и Симоне Индзаги ведут переговоры о новом контракте

Симоне Индзаги Фото: globallookpress.com
«Нерадзурри» предлагают ему новое соглашение на два года плюс автоматическое продление еще на сезон при выполнении определенных условий.
По новому контракту зарплата Симоне Индзаги увеличится с € 4,5-5 млн в год до € 6 млн, также значительно повысится бонусная часть.
48-летний Симоне Индзаги возглавил «Интер» летом 2021 года. В этом сезоне он привел команду к чемпионству в Серии А. В прошлом году «Интер» вышел в финал Лиги чемпионов. Действующий контракт Индзаги заканчивается летом 2025 года.