Булыкин считает, что «Краснодар» не готов биться за чемпионство

Экс-нападающий сборной Россиивысказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ между

«Я ожидаю увидеть победу "Спартака", потому что "Краснодар" не готов биться за чемпионство. Они проигрывают матчи, которые должны выигрывать. Не ладится у них чемпионская гонка.

Они уже должны были лидировать с отрывом. "Зенит" своими осечками позволяет выйти вперед, но никто этим не пользуется. Думаю, что "Спартак" воспользуется ситуацией и обыграет Краснодар», — сказал Булыкин «СЭ».

Матч между «Спартаком» и «Краснодаром» в рамках РПЛ состоится 11-го мая в 16:30 мск. После 27-и туров «красно-белые» занимают 5-е место в таблице с 43 очками в активе. «Краснодар» — на 2-й позиции (50 баллов).