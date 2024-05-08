Мбаппе рассказал, считает ли катастрофой поражение «ПСЖ» от «Боруссии»

Нападающий «Пари Сен-Жермен»прокомментировал поражение от дортмундской(0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

«ПСЖ» уступил «Боруссии» по сумме двух матчей со счетом 0:2.

«Я старался помочь команде, как мог. Этого не было достаточно. Когда речь об эффективности в атаке, то я, думаю, становлюсь первой целью. Я тот, кто должен забивать голы и решать эпизоды. Когда получается, я получаю всю славу. Когда не получается, я должен получать критику. Проблем с этим нет.

Я первый, кто должен был забивать в этом матче. Такова жизнь, с этим надо справиться — и мне, и команде.

Нужно забивать. У нас есть моменты, но, когда ты не реализуешь их, когда не действуешь эффективно в обеих штрафных, то сложно пройти в следующую стадию.

Но сейчас не стоит преувеличивать. Эта команда многое отдала и постаралась подарить гордость всем болельщикам. Этого не было достаточно. Нужно отталкиваться от того, что мы уже сделали, и продолжать работу, потому что впереди нас ждет финал Кубка Франции. Не стоит считать сезон законченным. Кубок Франции — важная цель.

Если подвести итоги, то не все так плохо, учитывая, что у нас новый проект с молодыми игроками.

Мы в "ПСЖ" всегда хотим побеждать. Сейчас нам грустно. Еще раз скажу: нужно выиграть Кубок Франции, а после этого уже будем подводить итоги. Нет никакого смысла в том, чтобы делать это сегодня», — приводит слова Мбаппе L’Équipe.

В финале Кубка Франции, который состоится 25 мая, «ПСЖ» сыграет против «Лиона».