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    Луис Энрике: «ПСЖ» заслужил победу — мы нанесли 31 удар и четыре раза попали в каркас ворот

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    Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Луис Энрике прокомментировал поражение от дортмундской «Боруссии» (0:1) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов.

    Луис Энрике
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    Луис Энрике

    «ПСЖ» уступил «Боруссии» по сумме двух матчей со счетом 0:2.

    «По правде говоря, я считаю, что мы заслужили победу. Мы нанесли 31 удар, четыре раза попали в каркас ворот. За два матча мы шесть раз попали в штангу, но так и не забили. Футбол иногда бывает таким несправедливым.

    Поздравляем "Боруссию". У них отличная команда. Я надеюсь, что они смогут выиграть финал.

    В целом, я доволен. Доволен тем, что я увидел в первом тайме. Доволен двумя этими матчами. Ребята сделали то, о чем я просил. Мне понравился дух, который они продемонстрировали в этом противостоянии.

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    • Разумеется, есть вещи, которые надо улучшить. Мы займемся этим в следующем сезоне. Если мы и можем на что-то сетовать, то только на удачу, которая сегодня отвернулась от нас.

    Я никогда не разговариваю со своими игроками после матча, но сегодня сделал исключение. Я говорил с каждым индивидуально. Важно не только побеждать, но и уметь проигрывать. Надо знать, как подавать пример детям», — приводит слова испанского специалиста официальный сайт УЕФА.

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