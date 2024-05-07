Ташуев: Ситуация не радует Дзюбу и наверняка терзает Галактионова

Бывший главный тренервысказался о ситуации с нападающим

«Последний матч, когда я встречался с Дзюбой, был "Ахмат" — "Локомотив" (0:1). Железнодорожники тогда оборонялись вдевятером, выиграли. Дзюба тогда очень много работал на команду, забивал, притягивал к себе игроков. Он был как звездочка на елке. Сегодня ситуация другая. С чем она связана — не мне судить, это отношения внутри клуба между футболистом и тренером. Такое бывает, это сложный механизм отношений. Многое зависит от психологии тренера и игрока.

Ситуация не радует футболиста и наверняка терзает самого Галактионова. Когда игрок чем-то недоволен — тренер начинает переживать. И у меня бывали такие ситуации, иногда и футболистов на беседу приглашал. Такое во всех командах мира — вспомните Клоппа и Салаха», — цитирует Ташуева «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Ташуев провел 26 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.