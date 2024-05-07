Вице-президент «Интера»: Лаутаро продлит контракт

Вице-президент миланского «Интера»заявил, что нападающий командыне покинет клуб в обозримом будущем.

«Он наверняка будет нашим капитаном и в следующем сезоне. Лаутаро продлевает контракт, он остаётся», — приводит слова Занетти известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Лаутаро выступает за итальянский клуб с лета 2018 года, когда был выкуплен у «Расинга» за 23 млн евро. В нынешнем сезоне он забил 26 голов и сделал шесть голевых передач в 42 матчах за клуб во всех турнирах.

Transfermarkt оценивает рыночную стоимость аргентинского форварда в 110 млн евро. Действующий контракт футболиста с итальянским клубом рассчитан до лета 2026 года.